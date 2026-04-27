Tanti celebra el Día del Trabajador con “Sabores de la Abuela”

La localidad de Tanti se prepara para celebrar el Día del Trabajador con una nueva edición de “Sabores de la Abuela”, una propuesta gastronómica y cultural que se realizará este sábado 2 de mayo desde las 11:30.

El evento ofrecerá una amplia variedad de comidas tradicionales, entre ellas locro, guiso de lentejas, carne a la llama, pollo al disco, humita, chorizo a la pomarola, cordero al disco y empanadas, además de otras opciones elaboradas en disco.

La jornada también contará con música folclórica en vivo, en un formato pensado para compartir en familia y revalorizar las tradiciones locales.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes, en una fecha significativa como el Día del Trabajador.