Tres días sin tránsito en un sector de la Avenida San Martín

La Municipalidad de Carlos Paz informó que desde este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de abril se realizará un corte total del tránsito en un tramo clave de la avenida San Martín, debido a trabajos programados en la zona.

La interrupción vehicular afectará el sector comprendido entre calles Cassaffousth y General Paz, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Según se indicó, la medida se mantendrá durante tres jornadas consecutivas, abarcando lunes, martes y miércoles, con restricción total de circulación en ese tramo.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y conductores circular con precaución en las inmediaciones y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, que estarán ordenando desvíos y el flujo vehicular.