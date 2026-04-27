Tres días sin tránsito en un sector de la Avenida San Martín

Servicios y tránsito
Tres días sin tránsito en un sector de la Avenida San MartínLa restricción se aplicará entre Cassaffousth y General Paz por trabajos programados. Piden circular con precaución y respetar desvíos.
La Municipalidad de Carlos Paz informó que desde este lunes 27 y hasta el miércoles 29 de abril se realizará un corte total del tránsito en un tramo clave de la avenida San Martín, debido a trabajos programados en la zona.
La interrupción vehicular afectará el sector comprendido entre calles Cassaffousth y General Paz, uno de los corredores más transitados de la ciudad.
Según se indicó, la medida se mantendrá durante tres jornadas consecutivas, abarcando lunes, martes y miércoles, con restricción total de circulación en ese tramo.
Desde el municipio solicitaron a los vecinos y conductores circular con precaución en las inmediaciones y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, que estarán ordenando desvíos y el flujo vehicular.