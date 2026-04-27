Valle Hermoso: estudiantes presentarán rituales escénicos en la Feria del Libro 2026
En el marco de la Feria del Libro 2026, se realizará en Valle Hermoso la propuesta artística denominada “Jornada de Rituales Escénicos”, una actividad que reunirá a estudiantes de dos instituciones educativas con presentaciones teatrales inspiradas en lo simbólico, lo ritual y lo poético.
La actividad tendrá lugar el viernes 8 de mayo en la carpa estructural de la feria, ubicada en Padre Walter Consalvi al 200, con dos bloques de presentaciones a lo largo del día.
Por la mañana, a las 11:30 horas, será el turno de estudiantes del Instituto Nuestra Señora del Calvario, quienes presentarán las obras “El Mandamás”, “El Creciente de Venus” y “La Luz de Cronos”, bajo el eje conceptual de CALVARIO.
En tanto, por la tarde, desde las 15:00 horas, participarán alumnos del IPEM 335 “Luis Alberto Spinetta”, con los trabajos “Interitus”, “La Raíz del Orden Eterno”, “Guardianes de la Naturaleza”, “Kaelthys: La Última Sequía” y “Kali”, en el marco de los ejes SEXTO A y SEXTO B.
La propuesta reúne ocho rituales escénicos creados por estudiantes, donde el teatro se presenta como un espacio de exploración simbólica y expresiva. La consigna general invita a reflexionar sobre “el umbral entre lo visible y lo invisible”, donde el cuerpo, la voz y la acción escénica adquieren un carácter ritual.
La jornada forma parte de las actividades culturales de la Feria del Libro 2026 en Valle Hermoso, que continúa ofreciendo espacios de participación artística y educativa para jóvenes de la región.