Valle Hermoso suma un festival familiar con entrada gratuita

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció la realización de la segunda edición del Festival Familiar Barrial, que tendrá lugar el domingo 17 de mayo a partir de las 13 en barrio Santa Teresa.

El evento propone una jornada abierta con múltiples actividades para vecinos y visitantes, entre ellas shows en vivo, un certamen de talentos, espacios de baile y el denominado “Desafío del Mate Loco”.

Además, habrá juegos infantiles, feria de emprendedores, sorteos y un servicio de gastronomía para quienes se acerquen a compartir la jornada.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fortalecer los espacios de encuentro comunitario y ofrecer alternativas recreativas accesibles para todas las edades.