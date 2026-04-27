¿Ya conocés el nuevo atractivo turístico de Carlos Paz?

Un nuevo punto panorámico con vistas únicas del lago San Roque ya puede disfrutarse en la costanera de Villa Carlos Paz. El domingo pasado se dejó inaugurado un «selfie point» con un cartel turístico que resulta ideal para tomar fotografías grupales y profundizar en la identidad natural de la ciudad.

La iniciativa se desarrolló en el marco del programa municipal de Padrinazgo de Espacios Públicos, que fue creado mediante una ordenanza y promueve proyectos de interés comunitario en distintos sectores de la localidad.

En este caso, los costos de las nuevas letras corpóreas con el nombre de la ciudad fueron afrontados por empresas estudiantiles, comerciantes frentistas y empresas de construcción que aportaron los insumos correspondientes, tales como Flecha, Recrear, La Ideal, Entretur, Carlos Paz Hoteles, ICE Bar de Hielo, Arquímedes, Gentile, Kiwi y Gulf.

Esta propuesta surgió a partir de un pedido realizado por vecinos, empresarios del turismo de grupo y comerciantes.

El nuevo espacio está emplazado en la costa del lago San Roque, sobre la Avenida Arturo Umberto Illia, entre calles Beethoven y French, en una zona estratégica y de gran atractivo paisajístico.