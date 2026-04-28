Atención conductores: cortes y desvíos por mantenimiento en rutas provinciales

Por tareas de mantenimiento y mejora, se registran reducciones de calzada y sectores con circulación restringida en distintos puntos de la provincia de Córdoba. Desde los organismos viales solicitaron a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización y prever demoras.

En la ciudad de Córdoba, los trabajos afectan la Av. Circunvalación del km 0 al 1, en el anillo interno, a la altura de barrio Liceo 1° Sección.

En tanto, en el Camino de las Altas Cumbres hay intervenciones en los kilómetros 19, 62 y 63, además del tramo comprendido entre el km 48 y el 51, y en el km 95, en el ingreso al Mirador Copina.

También se reportan tareas en la Ruta Provincial 1, en el km 35 (cruce con Ruta Provincial 17), y en la Ruta Provincial 6, con trabajos entre los km 179 y 180 en Justiniano Posse, y del km 250 al 252 en cercanías de Cruz Alta y Los Surgentes.

Por su parte, la Ruta Provincial 15 presenta reducción de calzada en los km 42, del 50 al 56 y en el km 64, hasta el cruce con la Ruta Provincial 28. A esto se suman obras en la Ruta Provincial 17, entre los km 204 y 210, en el tramo que une Marull con Balnearia.

Además, hay intervención en la Ruta Provincial 4, en el km 41 a la altura de La Laguna, en el cruce con la Ruta Provincial 6.

En cuanto a la circulación restringida, se informó que afecta la Ruta Provincial 28, desde el tercer túnel hasta el paraje El Cadillo, y en sentido contrario, desde La Rioja en el km 26 hasta la Ruta Provincial E-51.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución en todos los sectores afectados, respetar las indicaciones del personal de obra y mantener distancia entre vehículos para evitar siniestros.