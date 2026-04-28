Avanzan los trabajos de bacheo en Valle Hermoso

El municipio de Valle Hermoso continúa llevando adelante tareas de bacheo en la vía pública, en el marco de un plan integral que se extiende a diferentes sectores de la localidad.

Las obras se ejecutan en tres etapas. En primer lugar, se realiza el corte del sector dañado para retirar el material deteriorado. Luego, se avanza con la colocación de adoquines y, finalmente, se completa la intervención con la terminación del área.

Desde el municipio destacaron que el uso de adoquines permite garantizar mayor durabilidad y resistencia en las calles, lo que contribuye a mejorar la calidad de la infraestructura urbana.

Estos trabajos forman parte de una política sostenida para optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad de todos los vecinos.