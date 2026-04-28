Charla en Córdoba a 50 años de la quema de libros

Este jueves 30 de abril a las 18 se realizará en la Biblioteca Córdoba una actividad titulada “Libros contra la biblioclastia. A 50 años de la quema de libros por el III Cuerpo del Ejército”, en el marco de un nuevo aniversario de uno de los episodios más emblemáticos de la censura durante la última dictadura.

La propuesta consistirá en una conversación sobre el catálogo de Ediciones del Callejón y contará con la participación de la psicoanalista y escritora Yael Noris Ferri y el escritor e historiador Ricardo Di Mario.

El encuentro tendrá lugar en la sede ubicada en calle 27 de Abril 375, con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada de manera conjunta por la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Córdoba y Ediciones del Callejón.

Durante la jornada se abordarán temáticas vinculadas a la memoria, los derechos humanos y la biblioclastia, tomando como eje distintas obras del catálogo editorial.

Yael Noris Ferri es psicoanalista, ensayista y autora, con trabajos que exploran la relación entre literatura, subjetividad y memoria histórica. Por su parte, Ricardo Di Mario es director de Ediciones del Callejón, con una trayectoria que combina la escritura con el compromiso histórico y cultural en la provincia.