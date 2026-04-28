Colapinto, Messi y De Paul: la foto que revolucionó las redes

Franco Colapinto cumplió uno de sus deseos fuera de la Fórmula 1 y se reunió con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Miami, en la previa del Gran Premio que se disputará este fin de semana en Estados Unidos.

El encuentro se dio en el centro de entrenamiento del Inter Miami, donde el piloto argentino visitó a los futbolistas y compartió un momento distendido que quedó registrado en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reunión no fue casual: Colapinto se encuentra en Florida por la próxima fecha de la Fórmula 1, mientras que Messi y De Paul integran el plantel del equipo estadounidense.

En los días previos, el propio piloto había expresado su intención de conocer al capitán argentino, aunque buscaba que el encuentro se diera de manera natural. Finalmente, ese deseo se concretó y marcó la primera vez que coincidieron personalmente.

La imagen fue difundida en el marco de una acción vinculada a YPF, empresa que tiene a los tres deportistas como embajadores, lo que también explica el contexto del encuentro.