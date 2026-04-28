Cosquín izará su bandera por primera vez en un acto histórico

La ciudad de Cosquín llevará adelante este miércoles 29 de abril, a las 10, el primer izamiento oficial de su bandera, en un acto que marcará un hecho institucional inédito para la localidad. La ceremonia tendrá lugar en la Plazoleta Héroes de Malvinas, ubicada en la intersección de avenida Omar Castillo y María Eloisa.

La actividad contará con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de instituciones locales. Se espera además la participación de vecinos en un evento que busca consolidar un símbolo propio para la ciudad.

El izamiento representa un paso significativo en la construcción de identidad local, ya que por primera vez Cosquín contará con una bandera que la represente oficialmente en actos y ceremonias.

El diseño del emblema surgió de un proceso participativo a través del concurso “Cosquín en una bandera”, del que formaron parte 65 propuestas. La iniciativa convocó a vecinos e instituciones, promoviendo la participación comunitaria en la creación del símbolo.

El proyecto ganador fue presentado por un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes Emilio Caraffa, cuya propuesta fue seleccionada como representación de la identidad coscoína.

La iniciativa se enmarca en el “Programa Nuestra Bandera”, impulsado por la Legislatura de Córdoba, que promueve que cada localidad cuente con un emblema propio.