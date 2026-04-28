Cosquín se viste de gala: El FICIC celebra 15 años de resistencia y cine

La ciudad que late al ritmo del bombo y la guitarra se prepara para una transformación visual. Del 30 de abril al 4 de mayo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín (FICIC) celebrará su 15ª edición, consolidándose no solo como una cita obligada en la agenda cultural argentina, sino como un refugio vital para la comunidad del cine independiente.

Lo que comenzó como una apuesta por descentralizar la pantalla grande, hoy cumple tres lustros convertido en un ecosistema donde el cine se vive como una experiencia colectiva. En el corazón de las sierras cordobesas, el FICIC ha logrado forjar una identidad singular que atrae miradas de todas las latitudes, priorizando el cine de autor y las producciones autogestionadas.

Más que proyecciones: Una construcción de identidad

Desde la organización del festival, el mensaje es claro: el cine es arte, pero sobre todo es un motor de identidad. En un contexto donde el acceso a producciones no comerciales suele ser limitado, el FICIC funciona como un puente esencial.

«Buscamos llevar a esta región las nuevas miradas que año tras año se generan en distintas partes de Argentina y del mundo»; destacan desde la página oficial.

El festival se propone como una ventana para aquellos trabajos que, mediante el esfuerzo de la autogestión, encuentran en la «cuna del folclore» un espacio federal de reconocimiento y exposición.

La elección de la sede no es azarosa. Como cabecera del Valle de Punilla, Cosquín ofrece una ubicación estratégica en el centro del país. Su mística como polo cultural nacional le otorga al festival un «valor agregado»: la posibilidad de que el cine independiente dialogue con una tradición de espectáculos masivos, enriqueciendo la diversidad de contenidos que llegan al público local y a los visitantes.

Para los interesados en conocer la hoja de ruta de esta celebración cinematográfica, la programación completa ya se encuentra disponible en el sitio oficial del festival. Quince años no son nada, pero para el cine independiente en las sierras, lo son todo.