Cuatro puntos que no podés evitar si viajas a Carlos Paz

Villa Carlos Paz entendió algo clave del turismo actual: hoy viajar también es contar la experiencia. Y en esa lógica, la ciudad fue construyendo, casi sin anunciarlo como tal, un circuito de espacios pensados para la foto perfecta.

El recorrido empieza en los jardines municipales, donde hace años se instaló la clásica estructura metálica con el nombre “Villa Carlos Paz”. Es uno de los puntos más tradicionales, elegido por quienes llegan por primera vez y buscan llevarse una postal con identidad local.

Desde allí, la experiencia se desplaza hacia la costanera. En el extremo final, entre la avenida y calle Nahuel Huapi, aparece otro de los íconos: un cartel con el logo de la ciudad que mira directo al lago San Roque. El lugar combina paisaje abierto, atardeceres y movimiento constante. Los fines de semana, es casi una parada obligada.

En pleno centro, la Plaza de la Villa sumó su propio espacio, con una estructura similar pero de mayor tamaño. Ahí, el flujo es distinto: más urbano, más inmediato, pero igual de buscado para una pausa entre recorridos.

La última incorporación refuerza el concepto. Sobre la costanera, entre Beethoven y French, se inauguró un nuevo punto panorámico diseñado para fotos grupales. El espacio permite encuadres más amplios, ideal para contingentes turísticos o grupos de estudiantes que buscan una imagen compartida con el lago de fondo.

Más que intervenciones aisladas, lo que emerge es una estrategia: construir escenarios donde el paisaje y la marca de la ciudad se fusionan. Lugares donde la experiencia no solo se vive, sino que se registra y circula.

Carlos Paz no solo se visita. También se encuadra, se captura y se comparte. Y en ese gesto, consolida una nueva forma de recorrerla.