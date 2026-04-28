El altonivel de Vélez Sarsfield ya tiene 76 vigas montadas

La construcción del altonivel sobre avenida Vélez Sarsfield avanza en la ciudad de Córdoba, donde ya se colocaron 76 de las 195 vigas previstas para el viaducto que conectará con la Circunvalación.

Las tareas de montaje se desarrollan durante la noche, entre las 22 y las 5, con el objetivo de reducir el impacto en la circulación diaria. Para ello se utilizan grúas de gran porte y se implementan desvíos en la zona mientras duran los operativos.

El proyecto abarca el tramo comprendido entre avenida Circunvalación y calle Posadas, y busca separar el tránsito de la Ruta 36 —Autovía Córdoba–Río Cuarto— del flujo urbano, en uno de los accesos más transitados del sur de la capital.

En paralelo, durante el día continúan otras tareas de obra, como el montaje de prelosas, la construcción de tableros y la ejecución de estructuras complementarias.

El viaducto tendrá una extensión de 607 metros, con dos carriles por sentido, separador central y banquinas. Además, debajo del altonivel se desarrollarán calles frentistas con doble carril por mano, destinadas a la circulación local.

La obra también contempla la construcción de tres rotondas, un retorno vehicular y sistemas de drenaje y señalización para mejorar la seguridad vial en todo el sector.

Según lo previsto, los trabajos podrían finalizar hacia fines de este año y actualmente generan unos 150 puestos laborales entre empleos directos e indirectos.