El pronóstico para el Valle de Punilla tras las primeras heladas del año

Las primeras heladas del año se registraron durante las últimas horas en distintos puntos de la Provincia de Córdoba y el Valle de Punilla. El pronóstico para los últimos días de abril y para el fin de semana largo del Día del Trabajador.

El Servicio Meteorológico anticipó jornadas con tiempo estable y temperaturas agradables para los próximos días.

Para este martes 28 de abril, se anunció cielo entre despejado y parcialmente nublado con una mínima de 8 grados y una máxima que alcanzaría los 21 grados en horas de la tarde. Asimismo, para los días miércoles y jueves, se prevén condiciones similares con una máxima que alcanzaría los 24 grados en el último día del mes.

Finalmente, el viernes 1 de mayo, el cielo se presentaría parcialmente nublado y habrá un leve descenso de la temperatura. Está prevista una mínima de 13 grados, una máxima de 21 grados y no se esperan precipitaciones.