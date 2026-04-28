El Senado debate la reforma de la ley de Salud Mental con foco en internaciones no voluntarias

El Senado de la Nación abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental impulsado por el Gobierno nacional, una iniciativa que propone cambios clave como la posibilidad de realizar internaciones “no voluntarias” y la incorporación de las adicciones a las drogas dentro del abordaje de la salud mental.

La discusión se llevará a cabo en un plenario de comisiones a partir de las 16.30. Participarán la comisión de Salud —que se constituirá ese mismo día bajo la órbita de la senadora Ivanna Marcela Arrascaeta— y la de Legislación General, presidida por la legisladora neuquina Nadia Márquez.

La iniciativa genera posiciones encontradas. Por un lado, es respaldada por familiares de personas con consumos problemáticos, quienes sostienen que la normativa vigente no brinda herramientas suficientes para abordar estos casos. Por otro, sectores de la oposición, especialmente el kirchnerismo, y organizaciones de derechos humanos expresaron su rechazo.

Adicciones como parte de la salud mental

El proyecto establece que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”. En ese sentido, plantea que el uso, abuso o dependencia de sustancias —tanto legales como ilegales— debe tratarse considerando la singularidad de cada persona y el momento del consumo, garantizando siempre el respeto de sus derechos.

Internaciones no voluntarias

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la flexibilización de los criterios de internación. Se habilita la posibilidad de internaciones involuntarias sin el consentimiento del paciente, algo que la ley vigente de 2010 restringe a situaciones excepcionales.

El nuevo texto reemplaza el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

Aun así, se mantiene que la internación debe ser un recurso terapéutico excepcional, aplicable solo cuando represente un mayor beneficio que otras alternativas dentro del entorno familiar, social o comunitario.

También se garantiza que las personas internadas mantengan el vínculo con familiares y su entorno, salvo indicación contraria debidamente fundamentada por el equipo de salud.

Control judicial

El proyecto dispone que toda internación involuntaria deberá ser comunicada a un juez en un plazo de 24 horas, y que en las 48 horas siguientes se remita la documentación correspondiente para su evaluación.

Mayor rol médico

Otro aspecto central es el fortalecimiento del rol del médico psiquiatra dentro del sistema. Si bien se sostiene el trabajo interdisciplinario, se establece como obligatoria la participación de un psiquiatra y se le otorga mayor peso en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.

Puntos principales de la reforma