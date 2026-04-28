Elevaron a juicio la causa contra Morla por las marcas de Maradona

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43 de la Ciudad de Buenos Aires elevó a juicio la causa de las marcas de Diego Armando Maradona, donde se encuentran imputados el abogado Matías Morla, Maximiliano Pomargo y Claudia y Rita, dos hermanas del “Diez”.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la disposición resolvió “no hacer lugar” al sobreseimiento solicitado a los mencionados por “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos” del astro argentino, “al realizar maniobras vinculadas al manejo, disposición y activos, en acuerdo premeditado”.

Por tanto, el escrito resolvió que tanto Morla como Pomargo habrían “administrado fraudulentamente los bienes de la sociedad ‘Sattvica S.A.’” de la que eran testaferros bajo los roles de presidente y director suplente en virtud “de la decisión de creación simulada de esa firma definida por Diego Armando Maradona con el objeto de proteger sus activos marcarios y sustraer eventualmente del fisco italiano y de sus herederos parte de su patrimonio”.

“De esta forma, Maradona habría instruido al encausado Morla para que tras su constitución, le cediese a dicha sociedad, las 21 marcas que él ya tenía registradas” en Argentina y, aunque la sociedad estaba bajo la titularidad ficticia de los imputados, se desarrollaba bajo las directivas de Diego Maradona.

En tanto, se les endilga el accionar delictivo después del fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020, cuando empezó el proceso de sucesión y la sociedad fue intimada el 8 de febrero de 2021, para que ceda y transfiera en forma inmediata a los herederos, la totalidad de las marcas. Además, se le pidió que no usen ningún poder otorgado por el deportista.

“El segundo tramo de la misma administración fraudulenta consistió en la presunta cesión de las acciones en favor de Rita Mabel Maradona (50%) y Claudia Nora Maradona -hermanas- (50%), entre septiembre de 2022 y agosto de 2023”, apuntó el escrito.

Por tanto, la decisión judicial detalló: “Morla y Garmendia continuaron como apoderados y ambos ejercieron cargos directivos en el ente social hasta el 20/9/2022 cuando Morla renunció a la presidencia social y Garmendia hizo lo propio al cargo de director suplente el 17/7/2023”, detalló.

Por tanto, la justicia resolvió elevar a juicio y declarar “clausurada la instrucción y la presente causa donde fueron procesados por el delito de defraudación por administración fraudulenta”.