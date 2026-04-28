Las radios comunitarias se reunieron en Punilla, unidas contra la crisis

La Asamblea Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) se realizó el fin de semana pasado en Santa María de Punilla, donde comunicadores de todo el país debatieron sobre la realidad económica del sector y buscaron trazar una alternativa colectiva a la crisis.

Se eligió como nueva presidenta a la comunicadora cordobesa Emilia Calderón (Radio La Ranchada).

Farco es una entidad que nuclea a más de un centenar de emisoras sin fines de lucro de todo el país y del encuentro, participaron 120 integrantes de 65 radios de diez provincias argentinas.

«El intento de destrucción del tejido social, de nuestros salarios y de nuestros roles de trabajadoras y trabajadores de la comunicación comunitaria ha hecho que las radios tengan que reducir sus programaciones, que les sea muy costoso asumir los gastos de mantenimiento»; expresó Calderón, quien ponderó el rol de las radios comunitarias en tiempos difíciles.

También se hicieron presentes la secretaria General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), Mariana Mandakovic; el titular de la Mutual Carlos Mugica, Marco Galán; el legislador Matías Chamorro, quien es presidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales de la Unicameral; y el ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba, Gustavo Brandán.