Luis Caputo sale a captar U$S 900 millones para el pago de la deuda

El Ministerio de Economía llevará adelante este martes una nueva licitación de deuda, en la que ofrecerá dos bonos nominados en dólares con el objetivo de reunir hasta US$ 900 millones. Esos fondos estarán destinados a cubrir compromisos que vencen en julio.

La estrategia oficial apunta a obtener divisas en el mercado local, en un contexto en el que el país no logra acceder al financiamiento internacional debido a un riesgo país que se mantiene en torno a los 560 puntos.

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, resolvió ampliar el monto de colocación de los títulos AO27 y AO28 —que se suscriben en dólares— de US$ 250 millones a US$ 350 millones cada uno. La decisión responde a la fuerte demanda registrada en la última subasta, que abrió una oportunidad para captar más recursos en el corto plazo.

Además, está previsto que mañana se realice una segunda vuelta por US$ 100 millones adicionales por cada instrumento, al precio que surja de la operación de hoy, lo que permitirá completar el objetivo total de US$ 900 millones.

Por otro lado, aún no hay novedades respecto del préstamo que la Argentina negocia con bancos privados, una operación para la cual el BID y el Banco Mundial ofrecieron garantías por US$ 4.500 millones. Tampoco se informó cuándo el FMI habilitará el desembolso pendiente de US$ 1.000 millones correspondiente a la última revisión.

En paralelo a esta colocación en moneda extranjera, el Tesoro deberá enfrentar vencimientos en pesos por unos $8 billones y buscará renovar esos compromisos. Según el menú de instrumentos ofrecidos, la intención oficial es extender plazos y mejorar las condiciones de tasa.