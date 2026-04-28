La empresa Mercado Libre anunció la apertura de nuevas oficinas en Villa Allende. Se instalarán en un espacio de 2000 metros cuadrados dentro del complejo «Tribeca» y la noticia fue confirmada por Juan Martín de la Serna, titular de la firma en Argentina.

«Hoy anunciamos nuevas oficinas de Mercado Libre en Villa Allende, Córdoba, un espacio de 2.000 m² pensado para el trabajo flexible y la colaboración. Córdoba es clave para nosotros, y Villa Allende reúne las condiciones para seguir creciendo: un esquema de beneficios que promueve la inversión y la generación de empleo, y una ubicación estratégica»; aseguró en un comunicado.

En Villa Allende, la empresa pagaría una décima parte de las tasas municipales que abonaba en la ciudad de Córdoba.

A mediados del año pasado, Mercado Libre mantuvo una fuerte polémica con funcionarios de la capital cordobesa por los montos de los impuestos que pagaban, los cuales superaban los 700 millones de pesos mensuales.