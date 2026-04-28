Mujeres motociclistas hicieron escala en Valle Hermoso

Mujeres motociclistas hicieron escala en Valle HermosoEl movimiento internacional que conecta a motociclistas de todo el mundo hizo escala en la localidad.
El recorrido del Women Riders World Relay (WRWR) 2026 tuvo su paso por Valle Hermoso, donde se vivió una jornada especial en el marco de esta iniciativa global que une a mujeres motociclistas de distintos países bajo una misma bandera: la pasión por las dos ruedas y la sororidad.
Durante la parada en la localidad, las Guardianas y Embajadoras del relevo fueron recibidas en el espacio de Siente el Viento MC, donde compartieron un momento de encuentro con la comunidad y referentes locales.
El intendente Daniel Spadoni encabezó la bienvenida oficial y realizó la entrega de un presente en reconocimiento al recorrido que vienen llevando adelante y al compromiso con esta causa que promueve la unión, la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres motociclistas a nivel mundial.
La posta simbólica continúa su camino por distintos puntos del país, formando parte de una cadena que atraviesa fronteras y culturas, consolidando un mensaje de unidad y fortaleza femenina en cada kilómetro recorrido.