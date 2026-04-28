A pura cumbia: Los Palmeras hicieron bailar al Buen Pastor

La reconocida banda santafesina Los Palmeras sorprendió a vecinos y turistas con una presentación inesperada en el Paseo del Buen Pastor, en pleno corazón de la ciudad de Córdoba. El show tuvo lugar el pasado viernes 24 de abril y convocó a una multitud que disfrutó de un repertorio cargado de clásicos.

Durante la intervención, el grupo presentó oficialmente a sus nuevos integrantes: Marcos Camino Jrs. en acordeón y Lucas Delfratte en la voz. Esta renovación llega en el marco de una nueva etapa para la banda, que mantiene su esencia tras más de 53 años de trayectoria, honrando el legado de Marcos Camino y Cacho Deicas.

El evento contó con la presencia de Marcelo Rodio, actual presidente de la Agencia Córdoba Cultura, quien acompañó la iniciativa junto a su equipo. La intervención, que se extendió por unos veinte minutos, marcó un hecho inédito: una banda de gran formación llevando su música a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, considerada la cuna del cuarteto.

La respuesta del público fue inmediata y entusiasta. Desde el escenario improvisado, Los Palmeras agradecieron el acompañamiento de la gente y de los medios, destacando el apoyo en esta nueva etapa que promete más proyectos y objetivos a futuro.