Refuerzan la inmunización en grupos de riesgo en Capilla del Monte

En el marco de la campaña de vacunación antigripal 2026, el Hospital Municipal Dr. Oscar A. Luqui realizó una nueva jornada en territorio en Capilla del Monte, acercando la atención a los vecinos.

La actividad se desarrolló en el Club Balumba, donde se aplicaron dosis de la vacuna antigripal y del calendario nacional de manera gratuita.

Desde el municipio informaron que la jornada estuvo orientada principalmente a adultos mayores, embarazadas, niños y personas con factores de riesgo, en línea con las prioridades sanitarias de la campaña.

Este tipo de operativos busca ampliar el acceso a la vacunación y facilitar que más personas puedan inmunizarse sin necesidad de trasladarse hasta el hospital.

La iniciativa forma parte de una estrategia local para reforzar la prevención en salud, especialmente en la antesala de la temporada invernal.