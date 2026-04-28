Simularon un desastre vial con 28 heridos y operativo aéreo en Oliva

El Gobierno de Córdoba llevó adelante un simulacro de víctimas múltiples en la ciudad de Oliva, con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta del sistema de emergencias ante un escenario de alta complejidad.

El ejercicio recreó un siniestro vial en ruta, bajo condiciones climáticas adversas, con la participación de un colectivo, un vehículo liviano y un camión que transportaba materiales peligrosos.

En total, se trabajó sobre 28 víctimas simuladas con distintos niveles de gravedad, lo que permitió aplicar el sistema de triage START y evaluar la coordinación entre los equipos intervinientes.

Uno de los puntos centrales fue la aeroevacuación médica de pacientes críticos. Para ello, se utilizó un helicóptero sanitario que operó entre la zona del incidente y el Hospital Zonal de Oliva, permitiendo entrenar la articulación entre equipos en tierra y aire.

El operativo fue organizado por el Hospital Zonal de Oliva junto a la Dirección Provincial de Aeronáutica, con la participación de organismos de salud, seguridad, emergencias y entidades locales, tanto públicas como privadas.

El simulacro permitió evaluar protocolos, optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones en contextos de alta exigencia, replicando condiciones similares a una emergencia real.