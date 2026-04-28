Tarde de circo en Carlos Paz con juegos y acrobacias

La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció una jornada especial por el Día Mundial del Circo que se realizará este sábado 2 de mayo desde las 15 en la Costa del Lago, a la altura del Skatepark.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, está pensada para toda la familia e incluirá distintas actividades recreativas y espectáculos en vivo. Entre las atracciones previstas se destacan juegos, inflables, acrobacias y la presencia de payasos.

Desde el área de Cultura señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro al aire libre, con propuestas vinculadas al circo y el entretenimiento para grandes y chicos.

El evento se desarrollará durante la tarde en uno de los sectores más concurridos de la costanera, en un contexto pensado para compartir en familia.