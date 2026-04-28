Tarde de circo en Carlos Paz con juegos y acrobacias

Agenda cultural
Tarde de circo en Carlos Paz con juegos y acrobaciasHabrá juegos, inflables, acrobacias y espectáculos desde la tarde del sábado en la Costa del Lago
La Municipalidad de Villa Carlos Paz anunció una jornada especial por el Día Mundial del Circo que se realizará este sábado 2 de mayo desde las 15 en la Costa del Lago, a la altura del Skatepark.
La propuesta, con entrada libre y gratuita, está pensada para toda la familia e incluirá distintas actividades recreativas y espectáculos en vivo. Entre las atracciones previstas se destacan juegos, inflables, acrobacias y la presencia de payasos.
Desde el área de Cultura señalaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro al aire libre, con propuestas vinculadas al circo y el entretenimiento para grandes y chicos.
El evento se desarrollará durante la tarde en uno de los sectores más concurridos de la costanera, en un contexto pensado para compartir en familia.