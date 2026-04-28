Tras su ruptura con la carlospacense Mariela Sánchez, Cristian Castro volvió a enamorarse

El cantante mexicano Cristian Castro vuelve a estar en el centro de la escena sentimental, pero esta vez con un giro contundente en su vida amorosa: dejó atrás su relación con la carlospacense Mariela Sánchez y ya se muestra enamorado de una nueva mujer.

Tras cinco meses de soltería, período en el que incluso aseguró haber practicado el “celibato”, el artista decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Su nueva pareja es Victoria Kühne, una empresaria mexicana que se destaca tanto por su perfil artístico como por su fuerte presencia en la industria musical.

Fundadora y directora de un prestigioso estudio de grabación en Monterrey, Nuevo León, Kühne construyó una sólida carrera como compositora y productora. Su talento y liderazgo la posicionaron como una figura de peso en el sector, al punto de ser reconocida internacionalmente y premiada con galardones como los Premios Grammy y Latin Grammy. En 2024, obtuvo un Grammy al Mejor Álbum Tejano junto al grupo El Plan, consolidando aún más su prestigio.

La conexión entre Castro y Kühne parece haber sido inmediata. Ambos comparten una profunda pasión por la música, lo que habría sido clave para el inicio de la relación. En las últimas semanas, fue la propia Victoria quien decidió hacer público el romance a través de sus redes sociales, donde se los puede ver juntos en distintas situaciones cotidianas y demostrando afecto.

Pero este nuevo capítulo amoroso llega tras un cierre reciente y significativo en la vida del cantante. Su última relación había sido con la empresaria cordobesa Mariela Sánchez, oriunda de Villa Carlos Paz, con quien mantuvo un vínculo intenso que incluso incluyó planes de casamiento. Sin embargo, la relación se quebró definitivamente en noviembre de 2025.

Según relató la propia Sánchez, la ruptura fue repentina: “Cristian tomó una decisión cuando llegamos a Córdoba. Se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y se terminó”. La empresaria explicó que, pese a los buenos momentos compartidos, las diferencias entre ambos terminaron pesando más: “Tenemos dos mundos distintos… ya hay que darle un corte final”.

Hoy, con ese capítulo cerrado, Cristian Castro vuelve a apostar al amor y lo hace con una mujer que no solo lo acompaña en lo personal, sino que también comparte su universo artístico. Todo indica que la relación avanza a paso firme y ya se muestra sin ocultamientos.