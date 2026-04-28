Vecinos de Villa Allende protestaron contra la instalación de los portones

Vecinos de la ciudad de Villa Allende protestaron contra la instalación de portones para combatir la inseguridad. La medida que dispuso el intendente Pablo Cornet encendió la polémica y este martes 28 de abril, un grupo de autoconvocados se manifestó en el centro de la localidad.

La semana pasada, los ciudadanos se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Córdoba.

La sentencia no se encuentra firme y el municipio avanza con la obra, lo que reavivó el reclamo vecinal.

Es importante destacar, que a comienzos de este 2026, la justicia de Córdoba rechazó los amparos presentados contra la instalación de los portones en algunos barrios de la localidad.