Agua para barrios de Carlos Paz: inauguraron una cisterna en El Fantasio

Esta tarde quedó inaugurada una nueva cisterna de agua potable en barrio El Fantasio, en el extremo de calle Río Carcarañá, en Carlos Paz. La obra forma parte del plan de fortalecimiento del sistema hídrico local y busca mejorar el suministro en una amplia zona de la ciudad.

El reservorio tiene una capacidad de almacenamiento de 1.600.000 litros y permitirá abastecer a vecinos de El Fantasio, La Quinta Segunda y sectores del distrito este. Según se destacó durante el acto, se trata de una obra realizada con recursos propios, algo poco habitual entre municipios del interior.

Durante la inauguración, la secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, señaló: “Estamos muy contentos y orgullosos de esta obra. Es una obra con recursos propios, algo único en la provincia. Somos uno de los pocos municipios del interior que invierte en un reservorio de esta magnitud”.

Además, remarcó la importancia del proyecto dentro de una planificación integral: “Esta obra hacía mucha falta para potenciar toda la zona del Fantasio y el Distrito Este. Desde 2023 se priorizaron obras de agua y cloacas, y este es el resultado. Lo importante es la integración con todo el sistema hidráulico de la ciudad”.

En la misma línea, Livelli explicó que el objetivo es fortalecer el servicio en momentos críticos: “Buscamos potenciar toda la red pública y los reservorios para poder garantizar el suministro en épocas donde el servicio se vuelve más complejo para los vecinos”.

Por su parte, Laura Suares, tesorera del centro vecinal El Fantasio, destacó el impacto directo en el barrio: “Es una obra que se esperaba hace mucho tiempo. También es importante por la provisión para hidrantes en caso de incendios, en una zona donde ya tuvimos un siniestro importante hace unos años”.

“Es una obra muy necesaria y esperamos que los vecinos la valoren”, agregó.

La nueva infraestructura también amplía considerablemente la capacidad respecto a la cisterna anterior, consolidándose como una pieza clave dentro del sistema de agua de la ciudad.

Del acto participaron el intendente Esteban Avilés, funcionarios municipales y representantes vecinales.