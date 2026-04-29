Amor al sol: Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en Miami

A pocos días de hacer pública su relación, el piloto argentino Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco eligieron las playas de Miami para disfrutar de una escapada romántica, lejos del movimiento constante de Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el joven oriundo de Pilar viajó a Estados Unidos para participar del Gran Premio de Miami, que se correrá el domingo 3 de mayo.

Tras su presencia en Palermo durante una exhibición relacionada con la Fórmula 1, la pareja decidió tomarse unos días de descanso en la ciudad costera, priorizando la intimidad.

Pese a su intención de pasar desapercibidos, fueron vistos por seguidores. En redes sociales comenzó a circular un video en el que se los observa caminando juntos por la playa, tomados de la mano y muy cómplices.

Si bien al comienzo evitaron confirmar el vínculo ante los medios, actualmente ambos se muestran más abiertos y ya no esconden su relación, dejando en evidencia que atraviesan un presente sentimental muy sólido.