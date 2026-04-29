Argentinos crearon un escáner con IA que ayuda a prevenir infartos

Investigadores y estudiantes del Laboratorio de Neuroingeniería de la Escuela de Ciencia y Tecnología (ECyT) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) desarrollaron un escáner que utiliza inteligencia artificial para prevenir infartos en servicios de emergencias y ambulancias.

“Cardiotrace” es un novedoso avance que toma importante relevancia si tenemos en cuenta que las enfermedades cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebro-vascular constituyen la primera causa de muerte en la Argentina. En ese sentido, los especialistas indican que el tiempo es crucial para salvar vidas y reducir secuelas.

Para agilizar el diagnóstico

Desde la UNSAM explicaron que, cuando las personas llegan con síntomas a los servicios de emergencias o son asistidas en ambulancias, se les hacen electrocardiogramas en papel para detectar un posible infarto. Debido a que, en general, no hay personal capacitado que pueda leer los resultados del estudio in situ, lo que se suele hacer es tomar una foto de los resultados y mandarla por Whatsapp a especialistas que puedan asistir a distancia.

Para resolver esa situación, los investigadores desarrollaron una solución con inteligencia artificial basada en redes neuronales que, conectada a un escáner y a una computadora portátil, es capaz de tomar la imagen en papel del electrocardiograma, digitalizarla y, en cuestión de segundos, leer los resultados y determinar si la persona está sufriendo una cardiopatía isquémica o no.

Cardiotrace

El dispositivo comenzó a desarrollado hace unos cinco años por estudiantes de Ingeniería Biomédica de la ECyT como parte de sus trabajos de tesis. Para ello, utilizaron redes neuronales y tomaron información de bases de datos públicas internacionales obtenidas de Fisionet que contienen señales digitales.__IP__

Junto con profesionales del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC), el equipo trabaja ahora en el desarrollo del protocolo de validación para corroborar su eficacia en pacientes reales.