Atención: El Correo Argentino cierra por dos días en Carlos Paz

El gremio FOECYT anunció un paro de 48 horas para los días 4 y 5 de mayo de 2026, motivado por la denuncia de más de 900 despidos masivos y el estancamiento de las paritarias salariales. La medida, que incluye movilizaciones, busca la reincorporación de los trabajadores y una mejora salarial ante la pérdida de poder adquisitivo.

El paro afectará la atención en la sucursal del Correo Argentino en Villa Carlos Paz.

Según denunciaron los trabajadores, la situación se ha tornado crítica y en los últimos días, hubo más de 50 despidos en Córdoba y otros 15 en Río Cuarto. La empresa justificó las cesantías en supuestas «injurias laborales» vinculadas a asambleas informativas realizadas en el marco del reclamo salarial, por lo que se considera que la medida es una suerte de «represalia».

Desde el gremio, cuestionaron además la falta de actualización de sueldos frente a la inflación y el pedido de un bono extraordinario.

En el caso puntual de Villa Carlos Paz, se refleja este importante ajuste que llevó adelante el gobierno de Javier Milei: la oficina local pasó de contar con 50 trabajadores a solo 20, quienes hoy deben afrontar una carga laboral mayor y sin mejoras salariales.

«En abril del 2024 hubo retiros voluntarios y si bien en la oficina de Carlos Paz todavía no hubo despidos, no estamos exentos de la situación del correo. A nivel país, se despidieron a 900 compañeros y 110 en Córdoba»; informaron desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones.

Se anticipa la paralización en la distribución y servicio postal público durante el lunes y martes de la semana próxima.