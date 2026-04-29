Buscan una ley para regular el acogimiento de niños en Córdoba

La Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Unicameral cordobesa retomó este martes el debate sobre tres proyectos de ley que buscan regular la situación de niños, niñas y adolescentes en familias de acogimiento temporal.

Actualmente, Córdoba no cuenta con una ley que ordene este sistema, por lo que los legisladores trabajan en compatibilizar las iniciativas existentes para avanzar hacia una normativa única.

Del encuentro participaron autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), entre ellas su titular, Julia Reartes, y la directora de Fortalecimiento Familiar, Liliana Gaitán, quienes aportaron datos sobre el funcionamiento del programa en la provincia.

Según informaron, unas 4.000 personas menores de edad pasaron por este sistema en los últimos 18 años. Además, el tiempo promedio de permanencia en familias de acogimiento se redujo de 30 a 18 meses.

Entre los puntos clave en discusión aparece la creación de un Registro Provincial de Familias de Acogimiento, la posibilidad de establecer licencias laborales para quienes integren el sistema y la incorporación de mecanismos que garanticen la escucha del niño, niña o adolescente al momento de definir su futuro.

También se busca fijar plazos concretos para que la Justicia y la Senaf actúen con mayor rapidez en los procesos de restitución a la familia de origen o de adopción, evitando que se prolonguen los tiempos y se generen vínculos que luego resulten difíciles de resolver.

Desde la comisión anticiparon que continuarán las reuniones con organizaciones y actores sociales, con el objetivo de avanzar en una ley que brinde seguridad jurídica y priorice el interés superior del niño.