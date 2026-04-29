Cardinali: “Tener una bandera nos da identidad y pertenencia”

En el marco del primer izamiento de la bandera de Cosquín, el intendente Raúl Cardinali remarcó el valor simbólico del hecho y lo definió como “un día histórico” para la ciudad.

“Hoy es un día especial para todos nosotros. Un día histórico porque tengamos una bandera y la podamos izar significa mucho. Nos da identidad, nos da pertenencia y también ese amor que sentimos por nuestra querida tierra coscoína”, expresó durante el acto realizado en la plazoleta Héroes de Malvinas.

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El jefe municipal destacó el proceso participativo que permitió la creación de la insignia, con una convocatoria que superó las 65 propuestas. “Desde niños, jóvenes y adultos se interesaron en este proyecto. Fue una cifra récord y la elección fue muy difícil”, señaló.

En ese sentido, agradeció el trabajo conjunto de concejales, la Junta Histórica, el área de patrimonio y las instituciones educativas. En particular, puso en valor a los estudiantes de la escuela Emilio Carafa, creadores del diseño elegido.

Sobre la bandera, Cardinali explicó que cada elemento tiene un significado propio: “No es casualidad que tenga estos colores ni que en su centro estén las nueve lunas, que nos identifican con nuestro festival y con la rica historia cultural de Cosquín, además de nuestra patrona, la Virgen del Rosario”.

El intendente también hizo hincapié en el lugar elegido para el acto, al tratarse de un espacio dedicado a los héroes de Malvinas. “Estamos en una plazoleta histórica, hecha en honor a un héroe coscoíno que perdió la vida en la guerra. Es una persona muy querida por la comunidad, y elegimos este lugar por lo que representa para todos nosotros”, afirmó.

En ese marco, agradeció la presencia de los veteranos y reafirmó el compromiso del municipio con su reconocimiento: “Este es un municipio malvinero y vamos a seguir reconociendo a nuestros héroes”.

Para Cardinali, el izamiento de la bandera marca un punto de partida en la construcción simbólica de la ciudad: “Esto nos fortalece como comunidad y refuerza el sentido de pertenencia de todos los coscoínos”.