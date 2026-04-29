Carlos Paz recibe al presidente mundial del Rotary en una visita histórica

La ciudad de Villa Carlos Paz será escenario el próximo viernes 1 de mayo de un acontecimiento de relevancia internacional con la llegada del presidente de Rotary International, Francesco Arezzo, en el marco de su gira oficial por la Argentina. Se trata de una visita histórica que vuelve a poner a Córdoba en el centro de la agenda rotaria global, luego de más de tres décadas sin la presencia de una autoridad de este nivel.

La jornada comenzará con una recepción institucional encabezada por el intendente Esteban Avilés y continuará con una serie de actividades que reflejan los valores de Rotary: la paz, la cooperación y el compromiso con la comunidad.

Uno de los hitos será la inauguración del Tótem de la Paz, una iniciativa impulsada por rotarios locales junto a representantes de distintos puntos del país y del mundo, que busca dejar un símbolo permanente de diálogo, encuentro y construcción colectiva.

Más tarde, a las 12:30 horas, en el Parque Estancia La Quinta, se realizará la plantación de un retoño del olivo histórico vinculado a la figura de José de San Martín, gesto cargado de significado en torno a la paz y el legado para las futuras generaciones.

La visita se inscribe en un contexto de crecimiento sostenido del movimiento rotario en la región, especialmente en el Distrito 4851, que abarca diez provincias argentinas y viene consolidando su expansión con nuevos clubes y proyectos de impacto social.

El gobernador del distrito, Leonardo Mangoldt, será el anfitrión de las actividades y destacó el valor simbólico del encuentro: «Es muy emocionante recibir al presidente de Rotary International en la ciudad donde crecí, donde formé mi familia y desarrollé mi proyecto de vida. Esta visita no solo nos honra, sino que nos permite dejar un mensaje y un legado para el futuro».

El evento convocará a dirigentes, autoridades y miembros de la comunidad, en una jornada que busca fortalecer los lazos entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

Con eje en el mensaje de paz y servicio, la visita reafirma el compromiso de Rotary con la construcción de comunidades más justas y solidarias, bajo el lema: «Unidos para hacer el bien».