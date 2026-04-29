Celebraron los 83 años de Omar, "el hijo del gitano"

No eran gitanos. Eran chaqueños.

Anoche en el lugar de siempre.

Ayer, en un contexto familiar, a escasos metros de la costa del lago, se celebraron los 83 años de vida de uno de los vecinos más antiguos de la Bahía del Gitano: don Omar Boldrini, hijo de don Cándido, uno de los primeros vecinos de esa zona del barrio Santa Rita, y quien encarnó la memoria viva de una de las leyendas más pintorescas de nuestra villa: el nacimiento de la Bahía del Gitano.

Omar sintió el amor de su familia y el cariño de sus amigos en una noche especial. Su esposa Lidia, sus hijos Damián y Sebastián, y sus nietos, todos representados anoche por Mateo, y quienes integran su círculo íntimo.

Don Omar, Lidia y su nieto Mateo.

Omar, el hijo del gitano, es parte del origen chaqueño de un sector de las extensas orillas del lago San Roque. La historia de los Boldrini en la zona es un relato de aventura y adaptación. Todo comenzó con don Cándido Boldrini, un chaqueño de Villa Ángela que decidió cambiar el horizonte del norte por el reflejo del agua cordobesa. Junto a su cuñado, Domingo Güy, se instalaron inicialmente en carpas a la vera del canal, muy cerca de lo que hoy es la esquina de Avenida Libertad y calle Alvear. El urbanizador José Muñoz fue visionario: al verlos allí, pescando pejerreyes, les sugirió trasladarse a las costas del lago. Siguiendo un rústico sendero que con el tiempo se convertiría en la calle Artigas. Los "chaqueños" bajaron sus pertenencias hasta encontrar su lugar en el mundo: una bahía protegida por eucaliptus.

¿Por qué "del Gitano"?

Don Cándido, el chaqueño apodado gitano.

Lo que hoy es un punto de referencia ineludible para turistas y locales, nació de una confusión popular cargada de afecto. La fisonomía de su asentamiento —las carpas, la vida al aire libre y ese espíritu nómade de quienes viven del intercambio— hizo que los vecinos empezaran a llamarlos "los gitanos".

"Instalados en sus carpas, daban aspecto de gitanos. La gente los empezó a llamar así y, casi sin querer, bautizaron para siempre ese rincón del lago como la Bahía de los Gitanos, nombre que luego se sintetizó en el singular que hoy todos conocemos".

De pescadores a pilares de la costa. Omar creció viendo cómo su padre y su tío transformaban el paisaje con la pesca. Sacaban pejerreyes de tamaños asombrosos, abasteciendo a los restaurantes más importantes de esa época. Con el tiempo, las carpas de "los gitanos" dieron paso a los carromatos y casillas rodantes, y cuando la ciudad creció, se retiraron a propiedades por encima de la cota 38, pero su impronta ya era imborrable.

Un legado que sigue vivo

Hoy, la Bahía del Gitano es reconocida como la más linda del San Roque, no solo por su paisaje, sino por la mística que hombres como Cándido y su cuñado Domingo supieron crear allí. La costumbre de alquilar botes y la conexión profunda con el agua son parte de un ADN familiar que define la identidad carlospacense.

Omar con sus flamantes 83 años sigue siendo el nexo entre aquella Villa Carlos Paz de pioneros y carpas, y esta ciudad pujante que nunca olvida sus raíces bajo los eucaliptus.