Córdoba fortalece los controles en rutas con nueva tecnología

El anuncio se realizó en las últimas horas con la participación del jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el director general Daniel Bolloli.

Según se informó, el nuevo equipamiento será incorporado al trabajo diario de la Policía Caminera, con el objetivo de optimizar los controles y fortalecer la seguridad en las rutas que atraviesan la provincia.

Las herramientas permitirán mejorar la capacidad operativa de los efectivos, especialmente en tareas de prevención y fiscalización del tránsito.

Del acto también participaron el director general de Prevención de Accidentes de Tránsito, Miguel Ángel Rizzotti, y la directora general de Criminología y Seguridad Vial, Laura Pedernera, entre otras autoridades.