Cosquín estrenó su bandera, las postales de una jornada histórica

En un día histórico, Cosquín estrenó su bandera oficial. La propuesta surgió de la Escuela Superior de Bellas Artes Emilio Caraffa y se impuso entre más de 65 proyectos presentados por la comunidad. La galería de fotos de una jornada inolvidable en la Capital Nacional del Foclore.

El izamiento estuvo encabezado por el intendente Raúl Cardinali y la vicegobernadora Myrian Prunotto.

Tras décadas de historia marcada por el río, el cerro Pan de Azúcar y el grito sagrado del folklore, la ciudad cuenta finalmente con una bandera oficial que unifica su pasado, presente y valores culturales.

De las 65 propuestas enviadas por vecinos, instituciones y centros vecinales, el jurado —compuesto por autoridades municipales, historiadores de la Junta Municipal de Historia y representantes del Parlamento Juvenil— destacó la capacidad del diseño ganador para representar la diversidad y la unión de la comunidad sin caer en sobrecargas visuales.

La bandera destaca por la representación del entorno natural (el río cantor y las sierras como ejes geográficos), un homenaje a las nueve lunas de enero que posicionan a la ciudad en el mapa mundial y se erige como un símbolo de pertenencia que desde ahora flameará en cada acto institucional y espacio público de la localidad.

El intendente y los organizadores coincidieron en que este es un «triunfo de la identidad». El proceso incluyó jornadas de capacitación para los vecinos, asegurando que el diseño final no fuera solo una pieza estética, sino un emblema democrático.