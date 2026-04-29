Cosquín izó por primera vez su bandera y celebró un día histórico

Cosquín vivió una jornada histórica con el primer izamiento de su bandera oficial, en un acto encabezado por el intendente Raúl Cardinali y la vicegobernadora Myrian Prunotto, junto a autoridades, instituciones y la comunidad.

La ceremonia se llevó a cabo en la plazoleta Héroes de Malvinas, un espacio cargado de simbolismo para la ciudad. Allí, Cardinali destacó el valor de este paso institucional: “Hoy es un día histórico. Tener una bandera y poder izarla significa identidad, pertenencia y el amor que sentimos por nuestra tierra coscoína”.

El intendente también puso en valor el proceso colectivo que dio origen a la insignia, con participación de vecinos de todas las edades y una alta convocatoria. “Tuvimos una cifra récord de propuestas y fue muy difícil la elección”, señaló, al tiempo que agradeció a concejales, instituciones y especialmente a los estudiantes de la escuela Emilio Carafa, autores del diseño.

La bandera incorpora elementos representativos de la ciudad, como las nueve lunas vinculadas al festival y referencias a su identidad cultural y religiosa. Además, el lugar elegido para el izamiento reforzó el homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas.

Por su parte, la vicegobernadora Myrian Prunotto subrayó el carácter identitario del acto: “Esto representa la esencia de cada coscoíno. Es identidad y también un grito de federalismo”. En esa línea, remarcó que la cultura “no es gasto, es inversión”, y destacó su impacto en la economía local y el desarrollo regional.

Prunotto también valoró el rol de los jóvenes en la creación de la bandera: “Ellos trabajaron juntos y dejaron su huella en la historia de Cosquín”.

El acto marcó un hito para la ciudad, que suma así un nuevo símbolo construido de manera participativa y con fuerte anclaje en su identidad cultural.