Donde el pan se vuelve abrazo: producen alimentos y sostienen al barrio

En el sector este de Banda Norte, en Río Cuarto, la comunidad San Francisco Solano se consolidó como un espacio clave de contención social, formación y trabajo colectivo. El eje de esta red es La Casita de Francisco, donde distintas organizaciones articulan actividades para responder a la creciente demanda social.

Uno de los avances más significativos fue la puesta en marcha de la Panadería Social Santa Clara, impulsada con el acompañamiento del Gobierno de Córdoba a través de los Consejos Barriales. El espacio incorporó equipamiento que permitió aumentar la producción de panificados destinados a familias, merenderos y centros comunitarios.

“Hoy hablamos de comunidad porque hay cinco organizaciones trabajando en un mismo espacio”, explicó el coordinador Mario Muro, al describir el crecimiento del proyecto. En ese entramado conviven propuestas de apoyo escolar, talleres de oficios, actividades deportivas y acciones solidarias.

La panadería no solo produce alimentos, sino que también funciona como un espacio de aprendizaje y encuentro. “No es una panadería para lucrar, sino para compartir”, resumió Muro, al destacar el objetivo de abastecer tanto a las familias del barrio como a otros espacios que lo necesitan.

Cada semana, el taller de cocina y panificación reúne a mujeres de la zona que encuentran allí una instancia de formación y contención. Bajo la coordinación de Alicia Rollán, el grupo creció con el tiempo y se transformó en un ámbito donde se combinan saberes prácticos y vínculos comunitarios.

“Nos hace bien venir, es como una terapia”, contaron Elsa y Miriam Lucero, participantes del taller, quienes además valoraron la posibilidad de incorporar herramientas útiles para la vida cotidiana.

El trabajo comunitario también se extiende al deporte, con el Club La Casita de Francisco como espacio de referencia para niños y adolescentes. Allí, la práctica deportiva se plantea como una herramienta de inclusión y prevención. “Queremos que todos jueguen y tengan su lugar”, señaló su presidente, Eduardo Aguilera.

En este contexto, la comunidad construye una red donde el alimento, la educación y el acompañamiento se integran como respuestas concretas. La experiencia muestra cómo el trabajo conjunto entre vecinos y el Estado puede generar oportunidades y fortalecer el entramado social.