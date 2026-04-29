Familias participan de la jornada por el Día del Animal

Desde las 10 de este miércoles se desarrolla en los Jardines Municipales de Villa Carlos Paz una jornada especial por el Día del Animal, con la participación de estudiantes de la escuela Carlos N. Paz y vecinos que se acercan a compartir la propuesta.

La actividad, que continúa hasta las 12 horas, incluye espacios de encuentro, aprendizaje y concientización sobre el cuidado de los animales, en un entorno pensado para disfrutar en familia.

La iniciativa es libre y gratuita, y forma parte de las acciones que buscan promover el respeto por los animales y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Desde la organización invitaron a quienes aún no participaron a acercarse durante la mañana para sumarse a la jornada.