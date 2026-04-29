Frío intenso en Carlos Paz: cuáles fueron las zonas más heladas

Este miércoles 29 de abril, un informe elaborado en el marco de los proyectos MATTEO y PREVENIR junto al Club de Ciencias STEAM registró temperaturas mínimas muy bajas en Villa Carlos Paz y alrededores, con valores que en algunos puntos quedaron por debajo de 1°C.

El dato más extremo se registró en San Antonio de Arredondo, en la zona de Santos Lugares (APRHi), donde la mínima fue de 0,8°C. En esa misma localidad, el sector del Hotel Dante Delich marcó 1,9°C, confirmando el fuerte descenso térmico en áreas cercanas al río.

Dentro de Carlos Paz, las temperaturas también mostraron contrastes marcados según el barrio. En Playas de Oro se registraron 3,6°C y en La Quinta 3,2°C, mientras que en sectores más urbanizados como el centro, las mínimas oscilaron entre 5,3°C y 6,2°C.

Otros registros destacados incluyen 5,8°C en barrio Sarmiento, Sol y Lago y La Cuesta, 5,5°C en Los Eucaliptus, 6,4°C en José Muñoz y 6,5°C en Costa Azul Norte.