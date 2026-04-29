Inaugurarán la subsede del Colegio de Psicólogos de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Integrantes del Colegio de Psicólogos de Villa Carlos Paz invitaron para el próximo jueves 8 de mayo desde las 19 horas a la inauguración de la subsede que funcionará en Avellaneda 475 (local 1 - Fase estudio).

"Contaremos con la presentación del coro del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba (CPPC) y un brindis de bienvenida para los colegas. La subsede del Colegio Profesional de Psicólogos de Villa Carlos Paz realiza actividades científicas, gremiales, sociales y culturales para todas y todos los colegas de la zona fundamentalmente y algunas también son abiertas al público en general. Somos un grupo sólido de colegas que venimos trabajando hace varios años en esta ardua tarea que apunta a defender y consolidar nuestra profesión. Además de acciones de información y formación en torno a problemáticas de salud mental", dijeron desde ese colegio.