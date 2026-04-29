Jubilados y pensionados recibirán un bono extra: quiénes acceden

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el pago de un bono previsional de $70.000 correspondiente a mayo, destinado a jubilados que perciben el haber mínimo y a distintos beneficiarios del sistema previsional. La medida quedó formalizada a través del Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Con esta suma adicional y la actualización del haber mínimo —que se ajusta de acuerdo a la inflación de marzo, ubicada en 3,4%—, los ingresos de los jubilados alcanzarán en mayo un monto superior a los $463.000.

En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo explicó que la decisión responde a las limitaciones del esquema de movilidad jubilatoria establecido por la Ley N° 27.609, vigente desde 2021. Según se detalla, ese mecanismo no logró acompañar el ritmo de la inflación, generando un desfase entre la evolución de los precios y los haberes percibidos por los adultos mayores.

Frente a este escenario, el Gobierno viene implementando bonos compensatorios en los últimos meses. Desde la asunción del presidente Javier Milei, se otorgaron refuerzos de $55.000 en enero y febrero de 2024, que luego se elevaron a $70.000 desde marzo de ese mismo año y se mantuvieron en adelante.

El decreto remarca que la fórmula anterior tuvo un impacto negativo especialmente en los sectores de menores ingresos, lo que hizo necesario sostener sus haberes mediante ayudas extraordinarias mensuales. En esa línea, se dispuso continuar con este esquema en mayo de 2026 como una forma de compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Además, se aclaró que el bono será percibido únicamente por quienes tengan sus prestaciones vigentes al momento de la liquidación. También se estableció que este ingreso adicional no estará sujeto a descuentos ni será considerado para otros cálculos.

En el caso de las pensiones con más de un beneficiario, el bono será otorgado como si se tratara de un único titular, independientemente de la cantidad de copartícipes.

Quiénes reciben el bono de $70.000