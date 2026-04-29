Los 116 años de la Escuela Carlos Paz, un legado que forjó la identidad

Hay instituciones que no solo ocupan un espacio físico, sino que habitan en la memoria colectiva de todo un pueblo. La Escuela Carlos Paz es el establecimiento educativo más antiguo de nuestra ciudad y hoy celebra sus 116 años de vida. Un aniversario donde se reafirma su rol como el primer faro de conocimiento en lo que alguna vez fue un incipiente asentamiento serrano en el interior de la Argentina.

Fundada en 1910, apenas unos años antes de la fundación oficial de la Villa, la escuela nació con la urgencia de alfabetizar a las familias de los pioneros que trabajaban estas tierras. Lo que comenzó en una modesta construcción de adobe y paja, hoy se erige como un símbolo de resiliencia y compromiso pedagógico en pleno centro.

Atravesar el umbral de su edificio histórico es realizar un viaje por el tiempo. Por sus aulas pasaron generaciones enteras de carlospacenses: abuelos, padres e hijos que compartieron el mismo patio, aunque bajo contextos muy distintos. Desde aquellos años de tinteros y pupitres de madera fija, hasta la actual integración de herramientas digitales, la institución ha sabido adaptarse sin perder su esencia: la cercanía con el vecino.

En todo este tiempo, la escuela fue testigo directo de la transformación de Carlos Paz: vio la llegada del primer automóvil, la construcción del nuevo paredón del Dique San Roque y el surgimiento del turismo como motor regional, manteniéndose siempre como el eje social de la zona centro.

En el marco de este nuevo aniversario, se llevó adelante un acto oficial con participación del intendente Esteban Avilés, las autoridades escolares y funcionarios del gabinete municipal, encabezados por el secretario de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Carlos Viotti.