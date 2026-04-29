Villa Carlos Paz

Los empleados judiciales lanzaron un paro y reclaman por sus salarios

La medida afectará la atención tanto en la unidad judicial como en la sede de Tribunales.
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Sociedad
miércoles, 29 de abril de 2026 · 13:40

El gremio judicial de la Provincia Córdoba dio inicio a una medida de fuerza que se extenderá por 36 horas y afectará el funcionamiento de Tribunales y la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz. El paro se extiende a todas las sedes provinciales contra la ley de equidad jubilatoria, los descuentos y la falta de respuestas al pedido de una recomposición salarial.

Los trabajadores se concentraron esta mañana en la Unidad Judicial ubicada en la Departamental Punilla, cuestionaron el ajuste y reclamaron la incorporación de más personal y medios para brindar un adecuado servicio a la comunidad, una mejora en los salarios y la derogación de la Ley Provincial Jubilatoria por confiscatoria.

Agustín Boscarini habló en representación de los trabajadores de la sede judicial y dijo a El Diario: «Nos movilizamos en la puerta de la unidad judicial de Carlos Paz para reclamar dos cosas: recomposición salarial por la pérdida sufrida tras la modificación de los aportes jubilatorios y la incorporación de nuevo personal, ya que la oficina está colapsada y no podemos garantizar un buen servicio».

«La situación afecta tanto a los empleados como a la comunidad, y exigimos que las autoridades respondan para mejorar las condiciones laborales y la atención al ciudadano»; completó.

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