Niños exploraron la fauna del lago San Roque en una salida educativa

Una jornada de educación ambiental se desarrolló este martes en la costa del lago San Roque, donde estudiantes de segundo grado de la Escuela Julieta Delfino realizaron una actividad de avistaje de aves junto al equipo de Ambiente VCP.

La propuesta combinó juego y observación directa para acercar a los más pequeños a la biodiversidad del entorno. Durante el recorrido, pudieron identificar distintas especies y comprender la importancia de preservar los ecosistemas locales.

Desde el área municipal destacaron que este tipo de iniciativas busca fomentar la conciencia ambiental desde edades tempranas, promoviendo el vínculo con la naturaleza y el respeto por el ambiente.

La actividad se enmarca en una serie de acciones educativas que se vienen desarrollando en la ciudad con instituciones escolares, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje fuera del aula y generar hábitos de cuidado del entorno.