Prunotto: “La bandera expresa la identidad y el federalismo de Cosquín”

En el marco del primer izamiento de la bandera de Cosquín, la vicegobernadora Myrian Prunotto puso en valor el significado del nuevo símbolo para la ciudad y remarcó su vínculo con la identidad local.

“Esto es la esencia de cada coscoíno. El izamiento de la bandera representa identidad y también un grito de federalismo”, expresó durante la jornada, en referencia al proceso participativo que dio origen a la insignia.

La funcionaria destacó que el diseño fue elegido entre más de 65 propuestas surgidas de la comunidad y resaltó el protagonismo de los jóvenes en su creación. “Es un orgullo que haya salido de una institución como el colegio Emilio Carafa y que los chicos hayan trabajado juntos para lograr este resultado”, señaló.

En cuanto a los elementos de la bandera, subrayó su carga simbólica: “Tiene los colores que nos representan y las lunas que reflejan la esencia cultural de Cosquín”.

Prunotto también hizo foco en el acompañamiento del Gobierno provincial a este tipo de iniciativas, especialmente en un contexto económico complejo. “Para nosotros la cultura no es gasto, es inversión. Cada actividad que se realiza genera encuentro, fortalece la comunidad y también mueve la economía local”, afirmó.

En esa línea, remarcó el impacto de los eventos culturales en la región: “Lo hemos visto este año en Cosquín, con una convocatoria récord. No solo beneficia a la ciudad, sino a todo el corredor”.

Por último, sostuvo que el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios continuará en esa dirección: “Vamos a seguir acompañando a cada intendente y a cada comunidad en todo lo que tenga que ver con la cultura y la identidad”.