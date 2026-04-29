Cultura y encuentro
¿Qué son las tertulias culturales que crecen en Carlos Paz?Vecinos se reúnen todos los martes por la tarde para compartir lecturas, debates e intercambios en un espacio abierto coordinado por Georgina Fernández Cristobo.
Las tertulias culturales se consolidan como un punto de encuentro semanal en Villa Carlos Paz. Cada martes, desde las 17:30, vecinos y vecinas se reúnen en Kiwi Gastrobar para participar de estos espacios abiertos donde la palabra y el intercambio son protagonistas.
La propuesta invita a compartir lecturas, debatir ideas y construir miradas colectivas en torno a la cultura, en un formato participativo que combina diálogo, escucha y reflexión.
El ciclo está coordinado por la doctora Georgina Fernández Cristobo y busca fortalecer la cultura como herramienta de encuentro, promoviendo la participación comunitaria en un ambiente distendido.
Desde la organización destacaron que las tertulias están abiertas a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa, y se desarrollan durante todo el año.