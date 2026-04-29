Tres policías cordobeses se destacaron en un curso de alto riesgo

Tres efectivos de la Policía de Córdoba se destacaron en una exigente capacitación nacional para operaciones especiales y de alto riesgo, desarrollada en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de los cabos primero Germán Burgos, Diego Villagra y Marcio Vilta, quienes integraron un grupo de 22 cursantes en el “Curso Operador Brechero para Operaciones Especiales y de Alto Riesgo” y lograron egresar entre los 19 participantes que completaron la formación.

La capacitación se llevó a cabo en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”, en Berazategui, y fue coordinada por la División de Seguimiento y Capacitación Halcón, con la participación de integrantes de fuerzas especiales de todo el país.

Durante el entrenamiento, los efectivos abordaron técnicas de brecha en distintas modalidades, uso de drones en operativos y manipulación segura de explosivos, entre otras prácticas vinculadas a intervenciones de alta complejidad.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de instancias refuerza la preparación del personal y el compromiso con la formación continua para afrontar situaciones críticas.