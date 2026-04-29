Un cordobés entre las 100 figuras de las Humanidades argentinas

La Fundación Konex anunció la selección de las 100 personalidades más destacadas de las Humanidades Argentinas en la edición 2026 de sus premios. Entre los elegidos figura Domingo Sesin, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), quien recibirá el Diploma al Mérito por su labor durante el período 2016-2025.

Sesin fue distinguido en la disciplina “Derecho Administrativo, Tributario y Laboral”, donde comparte reconocimiento con otros juristas de trayectoria nacional. La premiación responde a una evaluación realizada por un Gran Jurado integrado por 20 referentes del ámbito académico, jurídico y cultural.

El jurado es presidido por la jurista mendocina Aída Kemelmajer y tiene como secretario general al escritor Pablo Gerchunoff. También lo integra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, entre otras figuras destacadas.

Abogado y notario egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Sesin forma parte del TSJ desde 1995 y actualmente preside la Sala Contencioso Administrativa. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con especialización en Ciencias Administrativas cursada en la Universidad de Roma.

Además, es Académico de Número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba desde 2006. A lo largo de su trayectoria también se desempeñó como presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus) entre 2006 y 2008, y actualmente integra su Consejo Directivo.

En paralelo a su actividad judicial, recientemente publicó el libro “Conceptos jurídicos indeterminados en el ordenamiento administrativo”, editado por la Universidad de Salamanca, donde analiza los desafíos de garantizar la legalidad en la actuación del Estado cuando las normas presentan ambigüedades o términos abiertos.