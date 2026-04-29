YPF aumentó las naftas pese al congelamiento: ¿cómo quedaron los precios?

La empresa YPF aplicó una suba de poco más del 2% a menos de un mes de haberse anunciado un congelamiento de precios por 45 días. La repentina medida provocó la indignación e incertidumbre entre los consumidores y se conoció cómo quedaron los precios en las estaciones de servicio de Córdoba.

Desde este miércoles 29 de abril, el litro de nafta súper tiene un valor de $2062, mientras que la Infinia cuesta $2197, el Diésel se consigue a $2219 y la Infinia Diésel cuesta $2339.

El incremento se produjo luego de un mes de fuertes variaciones de precios, donde los combustibles acumularon casi un 18% de aumento y la nafta súper superó por primera vez los 2000 pesos por litro.